Palik László mindennapjait három éven keresztül az Exatlon Hungary határozta meg, azonban tavaly úgy döntött, nem folytatja tovább a sport-reality műsorvezetőjeként. Decemberben robbant a hír, hogy a televíziós szereplést a YouTube-ra cseréli, és Palikék világa by Manna néven gyárt műsorokat az online felületre.

"Januárban 60 éves leszek. Bizonyos dolgokkal én már nem szeretnék foglalkozni" - mondta tavaly a műsorvezető.

Úgy tűnik, Palik élvezi az új helyzetet, sőt úgy nyilatkozott, hogy a korával is megbarátkozott.

Szeretek 60 éves lenni, nem vagyok beteg, tudok mozogni, tudok sportolni és hiszem, hogy mindez választás, egyéni döntés kérdése. Mindenkinek a saját élete a saját választása! - osztotta meg az Instagram-oldalán, hozzátéve: egy újabb projektbe vágott bele. Laci úgy gondolja, boldogságának a kulcsa az életmódjában rejlik, amit most másokkal is szeretne megosztani. Úgy döntött, életmódprogramot indít, amely direkt a negyven felettieknek szól. A műsorvezető évek óta sportol, egészségesen táplálkozik, testileg és szellemileg is fittnek tartja magát. Nem mismásol a korát illetően, sőt jól érzi magát a bőrében, így észre sem veszi az idő múlását.

Az egész váratlanul indult, egy baráti társaságban ültünk, és különböző életmódokról beszélgettünk. Ahogy szó szót követett, kijött a számon, hogy én szeretek hatvan lenni! Ezen aztán később kezdtem el elmélkedni, hogy milyen nagy dolog is ez valójában, és vajon mitől lehet ez így? Aztán rájöttem, hogy ennek egy oka van: az az életmód, amit sok-sok éve élek – kezdte Palik László.

„Ennek nagyon egyszerű elemei vannak, nem hiszek a kúrákban, mert annak a nevében is benne van, hogy egyszer vége lesz és akkor elindul a jojó effektus. Hízunk, fogyunk, erősödünk, gyengülünk – ez nem az állandóság irányába mutat. Plusz rájöttem egy egyszerű elemre. Ahogy megyünk előre a korban, az ember azt gondolja, hogy egyre többet engedhet meg magának: kevesebb edzés, és egyre többször szaladunk neki az asztalnak. Pedig szerintem ilyenkor már egyre kevesebbet engedhetünk meg magunknak, hogy ezzel a fizikai, lelki és szellemi állapotunkat is megőrizhessük” – magyarázta Palik, aki először saját magán tesztelte a programját.

„Különböző területekről szakemberek is csatlakoztak hozzám, és így született meg a komplett életmódprogram 40 feletti felnőtteknek. Egy feltételem volt, hogy én vagyok a kísérleti nyúl, mindent kipróbálok, mielőtt bárkinek ajánlom. Ha én érzem a pozitív hatását ezeknek a folyamatoknak, akkor hittel tudok mellé állni, mert hazudni nem fogok. Csodát nem tudok ígérni, ebben az egészben sok munka, koncentráció, önmegtartóztatás és fegyelem van. Viszont én azt élem meg, hogy minden pillanata megéri, mert nem érzem a 60 évem korlátait. Nem találkozom orvosokkal betegként, nincsenek panaszaim, ugyanolyan aktívan sportolok, mint egy vagy két évtizeddel ezelőtt. Nem futok lassabban, nem emelek kisebb súlyt, nem érzem azt, hogy a testem elkezdte volna megadni magát, és ez komoly örömet okoz. Az a jelmondatunk, hogy »A választás az, hogy nincs választásunk«. Egyszerűen muszáj mennünk egy fegyelmezett úton. Kell a sport, az aktivitás, a tartalmas, okosan megválogatott és megfelelő mennyiségű táplálkozás és hitem szerint, ha ezeket az elemeket kontroll alatt tartjuk, akkor tele lesz az ország boldog, elégedett hatvanasokkal” – tette hozzá Palik a Ripost cikke szerint.