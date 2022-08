Arra kérek minden embertársamat, az emberi méltóságot és tiszteletet szem előtt tartva fejtsen ki véleményt és ne keltsen feleslegesen feszültséget az amúgy is nehéz, gondokkal teli világban. Jómagam nem tudok és nem is akarok mindenkinek megfelelni, éppen ezért ara szólítom fel mindazokat, akik a közösségi oldalam bejegyzései alatt akarják megtalálni bomlasztó, rosszindulatú hangulatkeltő és gyalázkodó mondataik, szavaik kiemelt fórumának lehetőségét, ne tegyék, vagy kövessék ki oldalamat, mert nem fogom engedni, hogy az emberi méltóságot sértő megjegyzések árasszák el azt a felületet, amely eddig is az egyetemes magyar zenei kultúra, az összefogás, az önzetlenség és a szeretet határtalanságának zászlóshajója volt. Ne feledjék, gyűlölet megöli a lelket!