Bombaként robbant a hír, hogy Curtis nem jelent meg Villányban a Majkával közös koncertjén. Senki nem tudta hová tenni az esetet, főleg annak fényében, ami korábban történt a két rapper között. Majka azonnal közölte: ismét külön utakon folytatják a jövőben.

Felvetődik a kérdés, hogy ez a szakítás örökre szól-e, vagy eltelik egy év, és újra együtt állnak majd a színpadon. Vajon kettejük végtelenül jó kapcsolata végleg rámehet a történtekre?

Köztudott, hogy a két fiút több mint egy évtizedes barátság, sőt – minden túlzás nélkül – szinte testvéri kapcsolat fűzi össze. Úgy tűnik, az ózdi hős mostanában nincs megbocsátó hangulatban.

Hogy mi történik majd kettőjük között, az a jövő zenéje.

Egyelőre mindenki tanácstalan. Petiék is azt szeretnék, ha Attila jobban lenne, ha elmaradnának a problémák közöttük, de meg kellett hozniuk egy döntést: így nem mehet tovább, hiszen egy teljes stábot kell eltartaniuk. Most úgy tűnik, nagyon kevés az esély a közös folytatásra, átléptek egy határt

– magyarázta a hot! magazinnak egy bennfentes.

A második szakítás után olyan pletykák is szárnyra keltek, miszerint Curtis úgy érezte, hogy Majka elnyomja – ez is állhat a szakításuk hátterében. Akik figyelik az újpesti rapper pályafutását, azok tudhatják, hogy igazán tehetséges zenész – ám ez kevés ahhoz, hogy az elsők között emlegessék a nevét. A tehetség mellé kitartás és keménység kell, no meg egy kis szerencse is. A helyzet az, hogy a magánéletében minden rendben van, ám szakmailag meg kell küzdenie dolgokkal, ugyanis nem is kis gázsitól esik el a továbbiakban amiatt, hogy nem lépett színpadra Majkával Villányban.

Azt beszélik, hogy a rapper akár 10 millió forintot is bukhat egy év alatt, ugyanis egyre kevesebben merik felkérni színpadi szereplésre, mert attól tartanak, mi lesz, ha nem érkezik meg.

Attila megpróbál mindent megtenni azért, hogy ne nézzenek rá az emberek rossz szemmel, és megértsék: ez a botlás nem egy hosszú kálvária eleje. Küzd azért, hogy saját lábán is megálljon, és bizonyítson a rajongóinak. Könnyen lehet, hogy ők ketten csak külön lehetnek sikeresek – tette hozzá az ismerős.

