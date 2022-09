Két dívafellépés között belefér egy kis fűnyírás, de a főzés is fontos. Nem mindennap, mert az lehetetlen, de a családi érzéshez hozzátartozik, hogy meglegyen az »anyaszag« és családi fészek érzete. Hétvégén volt a fiam születésnapja, készítettem neki tatárbifsztektortát, utána még túrógombócot is. Péter is imád enni, a marhahúsleves az egyik kedvence, szereti a húst hússal; most muszáj krumpli és tészta nélkül ennie, mert kiderült a gluténérzékenysége.

Péterrel egyébként jól kiegészítjük egymást: nálunk ő szokott varrni, vasalni, rendet csapni, hihetetlenül pedáns, az én reszortom pedig a kert és a főzés

– árulja el a friss hot!-ban a művésznő, aki magánélete további részleteibe is beavatja az olvasókat a magazinban.

