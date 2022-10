Agárdi Szilvi a fehér bot világnapján tett ki magáról az Instagramra egy fotót, amelyen pont az látható, hogy eldobja a fehér botot. "Ahogy a képen is látszik, nagyon várom már azt az időszakot, amikor eldobhatom, és látni fogok" – írta a bejegyzéséhez, amiről most bővebben is mesélt a Borsnak.

Az énekenső bízik a gyógyulásban, miután egy sorstársa sikeres műtéten esett át: "Másfél éve semmit sem látok, és akkor nem tudták megmondani, mi a pontos oka a változásnak. A közelmúltban felvette a kapcsolatot velem egy lány, akinek pont ezek voltak a tünetei, mint nekem. Nagy szürkeség telepedett a látására, és egyre sötétebb lett, míg végül semmit sem látott. Őt megműtötték, és azóta lát" – mondta.