Adél édesanyja, a 45 éves Petra belsőépítész, de mivel egyedül neveli a három gyerekét, nem tud maradéktalanul a szakmájában dolgozni. A mindennapi élet fenntartása is nehézségeket okoz számára, pedig az apa is részt vesz a gondozásban. A házuk rossz állapotban van, s bár elkezdték az akadálymentesítést, pénzügyi gondok miatt nem tudták befejezni. Egy titokzatos budapesti férfi anyagi felajánlása most ezen segít.

A 11 éves, súlyosan halmozottan sérült, látásában és mozgásában is akadályozott Adél és családja egymillió forintos adományt kapott egy titokzatos férfitól

Fotós: Knap Zoltán / Forrás: Bors

Adél egészségesnek született, egy ciszta okozta a bajt

A kislány édesanyja a lapnak elmesélte: Adél teljesen egészségesnek született, ám egy ciszta tönkretette az epevezetékét, majd a máját, kétéves korára végstádiumú májbeteg lett.

"Transzplantálták, az édesapja a donor. Szépen fejlődött: imádott rajzolni, énekelni, mozogni" – kezdte Petra, majd hozzátette: a kezelések miatt meggyengült a kislány immunrendszere, majd egy vírustól lázgörcse lett, lecsökkent a vércukorszintje, kómába került, és károsodott az agya.