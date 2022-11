A hetvenkét éves egykori sportoló a Bors információi szerint légzéselégtelenséggel küzd és jelenleg a Honvédkórház intenzív osztályán kezelik, ahol orvosai lélegeztetőgépre kötötték. A lap megkereste Csapó Gábor régi szerelmét és párját, Zalatnay Cinit, aki az újságírótól értesült a drámai helyzetről.

"Dudi hét éven át volt a párom és azóta is jóban vagyunk, bár nyilván nem beszéltünk sűrűn, hiszen nagyon, nagyon régen sodort el minket egymás mellől az élet. Ő egy csodálatos pali, aki bivalyerős és tuti, hogy most is dolgozik benne az élni akarás. Most, hogy beszélek róla, eszembe jutott, milyen volt, amikor annak idején elindultunk bulizni" – kezdte a Borsnak az énekesnő.

Most csak annyit mondanék, hogy Dudi, tessék visszajönni, mert még hallani akarom azt a megnyugtató, dörmögő mély hangodat. És figyelj! Tuti, hogy ezerszer jön még ki neked a négy ász...!

– üzente egykori kedvesének Zalatnay Cini.