A Tények cikke szerint az akkor 17 éves fiatalnak rengeteg követője volt a közösségi médiában, sokat posztolt.

2020-ban egy videója után egy 9 éves kislánnyal került kapcsolatba, többször is kért tőle meztelen képeket. 2021 telén videócseten is beszélt a kislánnyal, akkor azt kérte, mutassa meg magát meztelenül - ebben a beszélgetésben bűntársai is részt vettek.