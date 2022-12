Lagzi Lajcsi 3 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott a szerdai tárgyláson. A zenész bízott a másodfokú bíróság döntésében, a 2022. december 7-re kitűzött ítélethirdetésre viszont nem ment el. Ott azonban várakozásaival ellentétben súlyosbították az első fokon kihirdetett büntetését: már biztosan börtönbe kell vonulnia.

Korábbi büntetésén nemhogy enyhített, hanem szigorított, a másodfokú bíróság 3 év 6 hónap letöltendő börtönre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az elítélt trombitás feltehetően szégyelli az ítéletet, és ezért is tűnt el a nyilvánosság elől. Azzal is tisztában van, hogy semmi jóra nem számíthat, legjobb esetben is 14 hónapot tölt a számára kijelölt intézmény falai között az ügyvédje elmondásai alapján - írja az Origo.

Galambos Lajos valószínűleg otthonában bujkálva készül rendezni ügyeit a bevonulása előtt, hiszen nagyon szigorú szabályok között kell éljen.

Személyes találkozásra havonta egyszer lesz lehetősége, telefonhívásra hetieg yórát kaphat, havonta kétszer videóhívásban beszélhet szeretteivel és heti öt napot dolgoznia kell.

