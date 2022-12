Kovács Orsolya az elsők között ült fel családjával a tatabányai óriáskerékre. Az élményt megörökítő fotón ott vannak ők: anya, apa, a 2 éves Lujza és egy fotó Marciról, aki már csak így lehetett ott velük. A tavalyi karácsonyt még együtt tudták tölteni, ez lesz az első ünnepünk nélküle - írja a kemma.hu.

Kovács Mártonról 3 évesen derült ki, hogy nagyon beteg. Éppen csak óvodáskorú lett, amikor szervezetében már ott volt a rettegett kór. Rák. Gyógykezelések, őssejtbeültetés és steril szoba várt rá.

Három évnyi küzdelem a rák ellen, csak azért is tervek és élni akarás. Kis dolgokban keresett öröm. A legnehezebb napokon is megélt szeretet. Nem adták fel. Édesanyjával bakancslistát készítettek. Egy listát olyan dolgokkal, amiket nem szabad kihagyni az életből.

– Marci sok mindent szeretett volna kipróbálni, amire akkor nem volt lehetősége, hiszen a kezelések miatt el voltunk zárva a külvilágtól. Aztán tavaly júliusban kiderült, hogy a terápia ellenére kiújult nála a betegség, az orvosok pedig kimondták: nem tudják meggyógyítani. Akkor kezdtük el írni a bakancslistát, közösen. Budaörsön állt akkoriban óriáskerék, amire nagyon szeretett volna felülni.

Felírtuk hát a listánkra. Tudtam, hogy ha ő elmegy, én akkor is megvalósítom az álmait – meséli Orsolya, hozzátéve, a három év alatt, amíg el voltak zárva a külvilágtól, megtanultak örülni a legapróbb dolgoknak is.

Egyszer be kell ülnöm egy Lamborghinibe, és vezetnem kell tankot is. De van egy még nagyobb álmunk, amit valóra kell váltanom. Marci nagyon szeretett volna eljutni Párizsba, az Eiffel-toronyhoz.

Azt mondta: anya, oda hófehér ruhát kell felvenned, és én feleségül veszlek! – meséli elcsukló hangon, szavaiban mégis derűvel az édesanya.

Hallgatva őt, az ember eltűnődik, honnan jön belőle ez az erő. Ő állítja: Marcitól. Tőle tanult meg máshogyan élni, nyitottnak lenni az élet legapróbb örömeire is. Kisfiának volt egy kedvenc mondata, amit, mint egy szlogent, úgy hangoztatott. „Csak a szeretet számít, és nincs más opció.” E szerint léteznek most is:

– Hat évig éltünk érte, és a végére már fel voltunk készülve rá, hogy elmegy. De arra nem, hogy milyen lesz nélküle.

Májusban halt meg, négy nappal a hatodik születésnapja után. Az utolsó napokban azt mondogatta: Anya, ne sírjál, mert mi kemények vagyunk. Mindig emlékezz rám, de ne sírjál! Mert veled leszek! És tényleg mindig velünk van. Ott volt az óriáskeréken is.