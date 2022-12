Bár már 5 éve történt a szakítás, az énekesnő ilyen részletesen még sosem beszélt kapcsolatáról.

A Fix TV Bóta Café című műsorában elárulta, művészember volt a párja, óriási összhangban voltak. Bár a kapcsolat véget ért, nem tud egy rossz szót sem mondani volt barátjáról.

Az énekesnő kifejtette, éppen a szakítás előtt kezdődtek egészségügyi problémái, és ő inkább egyedül akart lenni, nem akarta, hogy szerelme lássa szenvedését.

Király Linda a riportban azt is elárulta, eredetileg három gyermeket szeretett volna, de most már eggyel is beérné. Az énekesnő elmondta, hisz benne, hogy mindennek eljön az ideje - írja a Bors.