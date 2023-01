– Már nem számítottunk arra, hogy valaha is előkerül Bella. A labrador szuka nyolchetes korában került hozzánk és szinte családtagnak számított – mesélte Bánáti Attila. A kutya gazdája elárulta, hogy Bella korábban is valóságos „szabaduló művész” volt, akinek a 2700 négyzetméteres felsőszéktói telek is kicsinek bizonyult. Bella így hamar bekerült az ebrendészet nyilvántartásába és kétszer is hazavitték a szökevényt - írja a baon.hu.

2015. április 18-án ismét eltűnt Bella, ami nagy szomorúságot okozott az akkor négy és fél éves Zsombor fiuknak, akinek kedves pajtása volt a labrador. Mint azt Bánáti Attila mesélte: a most ötéves Zselyke lányuk is annyit hallott az évek során róla, hogy szinte mindent tudott az eltűnt kedvencről.

A közel nyolc éve eltűnt kutya története azonban a napokban csodás fordulatot vett.

Kecskeméten a Vályogvető utcában befogtak egy labradort, amely nyakörvet viselt, barátságos és szomjas volt.

Gyorsan haverok lettek a család mostani kedvencével.

Fotós: családi fotó / Forrás: baon.hu

A kóbor eb a Menhely az Állatokért Alapítvány gondozásába került, akik „csodaként” írtak Bella megtalálásáról. Az alapítvány közösségi oldalán közzétettek szerint

a chip révén felvették a kapcsolatot a kutya gazdájával és azt is látták, hogy a PET-VET adatbázisban elveszettként szerepel az eb 2015 óta. Mint fogalmaztak: „...valaki befogta és 7 évig nem oltatta. Nem kereste gazdáját. Most Bella végre hazatérhetett eredeti gazdájához!”

Hozzátették: ezért kérnek mindenkit, hogy oltassa kutyáját, chipeztesse, legyen megfelelő cím, telefonszám, hogy el tudják érni a gazdát. Ha elveszett, jelezzék állatorvosuknak, hogy jegyezze be az adatbázisba! – javasolták a tulajdonosoknak.

Bellát nagy örömmel fogadták vissza a Bánáti családban és Szemi is hamar barátságot kötött a már tíz éves labradorral, aki újra kezdi megszokni régi otthonát.