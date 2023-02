A korábbi, az eseti bizottság számára is hivatkozási alapként szolgáló ítélet szerint

"A bíróság megállapította, hogy dr. Szilágyi Zoltán Szilágyi Liliána irányában tettlegességig elmenő agresszív magatartást tanúsított, továbbá megállapította, hogy dr. Szilágyi Zoltán kisebbik gyermeke, Szilágyi Gerda fejlődését veszélyezteti."

A másodfokú bíróság jogerős határozata hangsúlyozza, hogy Szilágyi Zoltán feljelentésének semmilyen alapja nincs, az ügyben ugyanis hiányzik a jogellenesség.

Az eseti bizottságot a MÚSZ elnöksége jogszerűen hozta létre és kérte fel tagjait a Szilágyi Zoltán személyével kapcsolatos panaszok kivizsgálására, valamint a vizsgálat eredményének ismertetésére. A Szilágyi feljelentéséről döntő törvényszék szerint a bizottság jelentésének részét képező jogerős bírósági megállapításokat a bizottság nem is vitathatta, sőt, a feljelentésről döntő bíróság az indokolásában arra is kitért, hogy a Szilágyi által vitatott bírósági megállapítást Szilágyi Liliána sértett saját vonatkozásában meg is erősítette.

A MÚSZ külön vizsgálóbizottsága tavaly márciusi megállapítása szerint

megfelelnek a valóságnak Szilágyi Liliána azon nyilatkozatai, amelyekben az édesapájától, Szilágyi Zoltántól elszenvedett őt ért súlyos bántalmazásokról beszélt 2021 végén.