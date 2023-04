Az ország egyik legismertebb celeb párja, Kulcsár Edina és Csuti hat 2022 elején jelentették be, hogy csak a külvilágnak mutatták azt, hogy minden rendben a házasságukkal, valójában az zátonyra futott - írja a Bors.

A hír bombaként robbant a hazai médiában, hiszen a hat évig tartó házasságuk tényleg tökéletesnek tűnt a külső szemlélő számára.

Nyilvánvaló, hogy számukra is fontos volt ez a kapcsolat, hiszen az első hírek után, miszerint válságban vannak, Csuti így nyilatkozott a kapcsolatuk megmentéséről:

- Nem is tudom, hol kezdjem… Edina oldalán már sok mindent olvashattatok, nagyjából azt is tudjátok, hogy nem vagyunk jól, de ez az oldalunkról is tökéletesen látszik. A bennem vívódó harcokról, érzésekről nem szeretnék és nem is tudok beszélni. Szeretném mindenben támogatni a feleségem, védeni és segíteni őt, amiben csak lehet, hogy túl legyen ezen a nehéz időszakon, próbálunk többet befelé jelen lenni, de úgy éreztem, tartozom nektek annyival, hogy valamit én is mondok az éppen aktuális helyzetről!

Rengeteget tanulok belőle, felismerek és a személyiségem is pozitív irányba változik, bár soha nem akartam ennyire kemény iskolába járni. Nem tudom, mennyi van még hátra a suliból, mindenesetre igyekszem jelesre vizsgázni, nem akarok megbukni, mert szeretem a tanárom.

- írta Csuti még akkor, amikor azt hitte, hogy sikerült rendezniük a soraikat.

Nem sokkal később kiderült: nem sikerüt. Elváltak útjaik és azóta minden szereplő felállt a padlóról. Azt hittük...

Csuti egy kérdezz-felelek játékot indított, ahol az egyik kommentelő azt kérdezte tőle, hogy: "sokat segített a szakember, amikor mélyponton voltál? Én most ott vagyok." Csuti válasza igencsak meglepőre sikerült:

- Rengeteget, a mai napig sokat segít!

- Vagyis Csuti másfél évvel a szakítás után is még pszichológus segítségét veszi igényebe annak érdekében, hogy sikerüljön feldolgoznia élete egyik legnehezebb időszakát.