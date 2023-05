Bár ahogy írta, ezek inkább csak neki voltak kellemesek, a gondnokoknak például annyira nem.

„Gyerekkorom játszótere volt ez a lépcsőház! Istenem mi mindent lehetett itt 'csinálni' – rosszalkodni! Lifteket megállítani, mert egy rendes paneltömbben minimum 2 lift van, versenyt futni lefelé, bezárkózni és bunkert kialakítani az emeleteken lévő szemétledobókban (néha indokolatlan dolgokat is beledobva), valamint kaputelefon betyárkodni (az volt a kedvencem, amíg le nem buktam)! Istenem, hányszor betörtük a képen látható üveget is! Most hivatalosan is bocsánatot kérek az összes gondnoktól, akik itteni regnálásom alatt jelen voltak! Anyuhoz menve és a liftre várva egy kicsit elfogott a szentimentalizmus és azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne újra kissrácnak lenni, tanulni a nagyszüleimmel és ökörködni a bátyámmal!”

– írta a most már sikeres üzletember a Ripost találata szerint.

Csuti egy szelfit is posztolt a lépcsőházból, miközben a liftre várt, és megmutatta azt az üveget is, amelyet sokszor betörtek barátaival.