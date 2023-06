- Szerintem amióta élek, vashiányos vagyok! Tavaly szerettem volna vért adni, ezt egy nagyon fontos küldetésemnek érzem, de végül nem sikerült. A véradást megelőző orvosi vizsgálaton ugyanis kiderült, hogy nagyon alacsony a hemoglobin szintem.

Már ekkor jelentkeztem egy négy alkalmas infúziókúrára, most viszont úgy éreztem, hogy kezdenek visszatérni a tünetek. Mik is ezek? Nos, állandóan fázom, akkor is didergek, ha kint negyven fok van. Emellett a végtagjaim is állandóan hidegek - kezdte a Ripostnak Bea, akinek az éjszakáit is negatívan befolyásolja a vashiány.

Ezt úgy kell elképzelni, hogy hiába alszom el nagyon könnyen, mélyalvási fázisom gyakorlatilag nincs, vagy csak nagyon rövid ideig tart. Például ha elalszom este tízkor, éjjel egykor, kettőkor már kipattan a szemem és kukorékolok.

Nem beszélve arról, hogy a hajam is hullik a vashiány miatt, szóval éreztem, hogy újra szükségem van erre a kúrára - jelentette ki Bea, aki reméli, hogy történetével segíteni tud azokon, akik hasonló cipőben járnak.