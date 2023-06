Mint minden kutyámmal, vele is elkezdtem járni iskolába és itt is, valamint az állatorvosnál is mondták, hogy ez a spániel és uszkár keverék nagyon jó idegrendszerű, hipoallergén, ezért jó lehet terápiás kutyának. 2 éves kiképzés és az engedélyek beszerzése után, május közepétől van itt a kutyus, és nagyon élvezi.