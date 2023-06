Szabó Zsófi már a nyár első sugaraira magára kapta a bikinijét.

Nem csoda, hiszen kiváló formában van.

Legutóbbi posztjából pedig az is kiderült, hogy minek köszönheti, hogy ennyire jó formában van. A futásnak - írja az Origo.

Tizenöt éve állandó megbélyegzéssel van dolgom, vagy az ismert apukám vagy a magánéletem miatt, vagy mert az emberek szeme láttára nőtem fel, követtem el hibákat. De futás közben nem számít az ismertség, csak az, amit beleteszek, amit kihozok magamból. Azt érzem, hogy erős vagyok

És a nyomás, ha meg is maradt, már a javamra válik, mert még többet teszek bele egy-egy körbe. Teljesen máshogy élek, mint korábban, mindenkit erre tudok bátorítani – mondta korábban az édesanya, aki azóta sem hagyott fel a sporttal. Most Positanóban vette fel a futócipőt, szemmel láthatóan nem bánta meg és még futás közben is sikerült egy szexiset fotóznia...

