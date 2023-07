Gáspár Evelin az ország szeme láttára nőtt fel. Kiskorában súlyfeleslege miatt rengeteg bántást kapott, ám a duci lány már rég a múlté. Mégis, nagyon úgy tűnik, így sem felel meg sokaknak. Rengeteget dolgozott azért, hogy lefogyjon, kilóival pedig a károgók száma is csökkent. Persze ez nem tartott sokáig, ugyanis ahogy Evelin önbizalma nőtt, egy-egy merészebb ruhadarabot is bevállalt, sőt nem egyszer fürdőruhában is megmutatta bombasztikus alakját – írja a Bors.

Az okos, fiatal és dekoratív lány eredményét nagyon sokan értékelik, és rengeteg dicséretet kapott már kitartásáért, azonban újra megszaporodtak a kemény kritikák. Győzike lánya az Instagram-oldalán gyakran posztol a mindennapjairól, örömmel osztja meg követőivel magánélete egy-egy pillanatát. Így volt ez most is, amikor egy liftben készült szelfit osztott meg, meglehetősen szexi szettjében.

„Pfff. Mi az a mell helyetti nyúlvány” – írja az egyikük pár perccel a fotó megjelenése után.

Ahogy az lenni szokott, ha egy elkezdi, a többi megy utána, és elözönlötték a hasonló hangvételű hozzászólások a posztját.

„Nagyon csúnya lány vagy, Evelin, csont és bőr vagy, nincs mit fogni rajtad, tiszta csontváz vagy” – reagált egy másik követője.

„Hű de ronda, még elhiszi, hogy szép. A melleit hol hagyta?” – olvasható egy újabb hozzászólásban, melyből még megszámlálhatatlan érkezett.

Az idősebb Gáspár lányt a bántó kommentek alatt sokan megvédték, de nagyon sokan írták azt is, hogy már túl sovány és ne fogyjon többet.