Többen felfigyeltek a fotón arra is, hogy G.w.M új tetoválással gazdagodott, ugyanis magára tetováltatta újszülött kislányuk, Amara nevét és annak születési dátumát is, de ezt sem sikerült hiba nélkül, ugyanis a dátum végéről lemaradt egy pont, amire szintén többen felfigyeltek és szóvá is tették - írja az Origo.