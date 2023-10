Bár hazánk biztonságosnak mondható, de van néhány trükk, amivel érdemes élni. Ezek közé tartozik az, hogy amit csak lehet érdemes otthon előállítani, még a kávét is ajánlott szemes formájában megvenni és frissen őrölni, mert akkor garantált annak tisztasága.

Az elmúlt 20 évben sokat változott az élelmiszerpiac és a kereskedelem is. Gyakran érezzük például, hogy bizonyos élelmiszereknek nem olyan az íze, mint korábban.

Sőt, sok külföldről behozott élelmiszert előnyben részesítünk a hazaival szemben, pedig a magyar áru általában sokkal megbízhatóbb minőségű.

Ráadásul a nemzetközi élelmiszer hamisítás piaca, óriási biznisz, sok országban odáig megy, hogy egészséget károsító anyagokat találni bizonyos árukban, amit aztán a vásárló jó drágán még meg is vesz.

Külföldön például gyakran fordul elő a tejben krétapor és egy bizonyos maróanyag.

Hazánkban ezzel ellentétben általánosságban kijelenthető, hogy a forgalomba hozott élelmiszerek biztonságosak. Leginkább az átírás vagy átcímkézés fordul elő itthon, amellyel a szavatosságot vagy minőséget változtatják meg a hamisítók. Ez egyébként az egyik legegyszerűbb hamisítás mind közül, hiszen akár egy filctollal való minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idő átírása is pillanatok műve.

A magyar termék védjegyrendszerben független szakértői vizsgálat tanúsítja a termék eredetét és megbízhatóságát. A termék származásán túl vizsgálják a jogszabályi előírások betartását is, így ha védjegyes árut vásárolunk, biztosak lehetünk abban, hogy megbízható terméket kapunk a pénzünkért. Másrészt pedig a hazai termék vásárlásával csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat is, mivel a termék rövidebb úton jut el az asztalunkra.

Magyar termékek logója Budapesten, az Aldi Orczy úti üzletében, ahol sajtótájékoztatót tartottak a magyar alapanyagú termékek értékesítéséről 2023. augusztus 24-én

Öt praktikus tanács, hogy elkerüljük a hamis élelmiszert:

Elsősorban hazai, de minél közelebbről érkező élelmiszert vásároljunk. Az élelmiszert lehetőleg a maga természetes mivoltában vegyük meg, kerüljük a sokszor feldolgozott árukat. Olvassuk el az összetevők listáját. Táplálkozzunk szezonálisan. Gyanú esetén értesítsük a hatóságot.

Mit tesz értünk a hatóság? A Nébih az általa használt adatbázisokból kinyert információk elemzései mellett, a társhatóságok jelzéseire és a fogyasztói kifogásokra támaszkodik. Ezért ha visszaélésre okot adó gyanúnk van, haladéktalanul keressük fel őket.

