Fésűs Nelly legújabb Instagram-posztjában azt a képet osztotta meg, amivel először felvállalta kapcsolatát férjével, Vajtó Lajossal – szúrta ki a bejegyzést a Bors.

Sokan nem hittek a kapcsolatukban

Az 51 évesen is bomba formában lévő színésznő e jeles alkalomból meg is osztotta azt a képet az Instagram-oldalán, amivel annak idején bevallották a nagyközönségnek, hogy valójában, milyen kapcsolatban is állnak Lajossal.

„13 évvel ezelőtt ez volt az a fotó, amin nyilvánosan felvállaltuk a kapcsolatunkat. Azóta rengeteg minden történt. Született egy kislányunk, összeházasodtunk......... Sokan nem hittek bennünk, de mi tudtuk, éreztük. Az idő minket igazolt”

– írta Fésűs a bejegyzéshez, amihez rengeteg gratuláció és jókívánság érkezett.