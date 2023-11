Hunyadi Donatella és táncos párja, Bődi Dénes hétről hétre csodás produkciókat adtak elő a Dancing with the Stars versenyében, múlt szombaton azonban véget ért számukra a verseny, a páros kiesett.

Donatella a kiesése után a Mokkában elmesélte, miként élte meg ezeket a heteket, és arról is beszélt, mihez kezd most. A lány elmondta, óriási kalandnak fogta fel az egészet, és pozitívan gondol vissza a versenyre. Donatella nem fog unatkozni a következő hónapokban sem, ugyanis visszamegy tanulni, folytatja a mesterképzést, valamint a modellszakmában is újra dolgozik majd - írja a Tények.