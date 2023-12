Már az utolsó simításokat végzik az évről évre megújuló mézeskalácsfalun Geresdlakon, ahol az egész települést megmintázzák, bájos figurákkal, kreatív ötletekkel kiegészítve. Lovak, tehenek, fenyőfák és megannyi látványosság tarkítja a településrészeket (Püspöklakot, Geresdet és Kisgeresdet) is elkülönítő illatos makettet. A már elkészült épületek között az ötletgazda, Kettné Schmidt Tímea mesélte el a különleges falu történetét. Elmondta, minden évben új témát jelenítenek meg. Tavaly a falu rendezvényei, a Gőzgombóc Fesztivál, illetve a szüreti mulatság jelent meg. Idén egy Magyarország-térkép is kiegészíti a látványosságot, külön kijelölve rajta a helyi túracsoport által bejárt helyszíneket, sőt, az Országház is kisült a mézes tésztából.

A kezdeményezés 15 éve indult, eleinte az iskolában, majd a templomokban helyeztek el apró mézeskalácsfalut, ám egyre többen kapcsolódtak be a munkálatokba,

így a Hunyadi utca 21. szám alatti közösségi térbe került a mára kiterjedt méreteket öltő látványosság, mely adventen túl is nagy számban vonzza a látogatókat.

– A sütés november elején kezdődik, rendszeresen összegyűlünk a közösséggel. Néhányan otthon készítik el a saját házuk mását, van, aki méretarányosan

– mesélte Tímea.

A települést domborzatilag is híven tükröző makettben helyet kapott az ukrán menekültek háza, illetve a nagy számban itt élő finnek otthonai - írja a bama.hu