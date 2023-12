Idén már másodjára került kórházba Tóth Gabi és Krausz Gábor kislánya, akit márciusban egy komoly tüdőgyulladás miatt kellett az intézményben kezelni. Szüleit akkor is nagyon megviselte, hogy a kislányuk ilyen súlyos állapotba került, ezért is volt nagy az ijedtség a mostani betegségénél.

A kislányom most itt van velem és szerencsére már teljesen jól van. Valamilyen vírusfertőzést kapott, ami olyan erős tüneteket okozott nála, ami miatt az édesanyja úgy döntött, hogy jobb, ha egyenesen a kórházba viszi

- mondta Krausz Gábor, aki ígéretét betartva, vasárnap már családi körben köszöntötte a kis Hannarózát a negyedik születésnapján, aki szerencsére gyorsan jobban lett a kórházban.

A Dancing with the Stars győztese azt is elárulta, hogy most pár napig ő vigyáz a kislányra, ugyanis hamarosan új fejezet kezdődik az életében, ugyanis egy új szállodalánc felkérésére Ausztriában fog dolgozni, mint a hotel új vezető séfje, akinek az a feladata, hogy kialakítsa a gasztronómiai tematikát.

A kislányom már jól van és most is éppen játszunk. A Dancing után megtartottuk a születésnapját, most pedig pár napig nálam marad, amíg el nem indulok Ausztriába dolgozni.

Senkinek nem kívánom azt az ijedséget, amikor apaként megtudja, hogy a gyermeke kórházba került, de Hannaróza jó kezekben volt, és hamar meg is gyógyították" - mondta a Borsnak Krausz Gábor, aki nagyon hálás az orvosoknak, hogy ilyen gyorsan segítettek a kislányon.