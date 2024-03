Megmutatta új partnerét Szandi. A 47 éves, háromgyermekes énekesnő néhány éve a légtorna szerelmese, egészen profi szinten űzi már ezt a sportot, vasárnap pedig a II. Budapest Légtorna Fesztiválon lépett fel, védőháló nélkül.

Szandi új partnerével remek párost alkotnak

Fotó: Markovics Gábor

Kiderült: ő Szandi új partnere

Szandi legújabb klipjében is fontos szerepet kapott a légtorna és persze Szandi új partnere is, akivel együtt mutatták be a lélegzetelállító mutatványokat - szúrta ki a Bors.

Tegnap este az új dalom, “Az ördög belém bújt” videó klipjét élőben mutattuk be a klipben is szereplő partneremmel, Frányó Viktorral a II. Budapest Légtorna Fesztiválon! Csodálatos érzés volt a magasban repülni ebben a látványos, gyönyörű környezetben, a Fővárosi Nagycirkusz manézsában!

– írta az énekesnő Instagramján hétfő este.