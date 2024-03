Kiszel Tünde napjainkban népszerűbb, mint valaha. Több mint 20 éve rendszeresen megjelenő naptáraiért a mai napig tömegek vannak oda, a dedikálások alkalmával, de azon túl is, rajongók tucatjai fotózkodnak vele. Most fordult a kocka, és Tünde kért közös képet.

Méghozzá Tóth Gabitól, aki a hétvégén rendezett Tina Turner-emlékesten lépett fel. A látványos produkcióban a Dancing with the Starsból ismert Bődi Dénes show-beli párja, Hunyadi Donatella is színpadra lépett. Donatella édesanyja, Kiszel Tünde, nemcsak a lányát szerette volna a színpadon látni, mint kiderült, Tóth Gabi is nagy kedvence – írja cikkében a Metropol.