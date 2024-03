Hivatalosan még tél van. Ám a természet nem ismeri a Gergely-naptárt, ezért lehet légyinvázió februárban. Az emberek pedig a közösségi oldalakon találgatják, hogy mi lehet az oka, a szemtelen rovarok tömeges megjelenésének.

Az apró kis dögök már most kellemetlenkednek: az otthonunkban, munkahelyünkön is megnehezítve az életünket. Barlangi Gergő egészségügyi kártevőirtó, fertőtlenítő a témával kapcsolatban leszögezte, hogy ritkán fordul elő, hogy egy kártevő elszaporodásának hátterében egyetlen ok vagy jelenség állna. A természettől nem ugyanazt kapjuk minden évben.

– Az átlaghőmérséklet emelkedése, az évszakok „egymásba csúszása” tagadhatatlanul segíti több rovarfaj, így a legyek szaporodását is. Ha ehhez társul az amúgy jogszabályokban rögzített védekezési kötelezettség elmulasztása, akkor rögvest szembesülhetünk a problémával – mondta a szakértő a kemma.hu hírportálnak.

A legyeket ugyanis bizonyos esetekben és helyeken kötelezően irtani kell. Például az enterális (emésztőcsatorna) fertőző betegek környezetében, és a mezőgazdasági egységekben vagy a szálláshelyeken.

– Az sem véletlen, hogy a jogalkotó külön rendelkezik a tenyészőhelyek megszüntetéséről, illetve a szerves anyagokat tartalmazó hulladékok és a trágya zárt tárolásáról, valamint kötelező elszállításáról, mert ez a kulcsa a sikeres védekezésnek. Ha az érintettek közül néhányan azzal kalkuláltak, hogy tart még a tél, és a fentieket nem szükséges komolyan venni, akkor az első és legfontosabb védelmi vonal elesett. A kifejlett legyek elleni küzdelem lényegesen nehezebb és sokrétűbb, mint a helyhez kötött lárvák pusztítása– tette hozzá Barlangi Gergő.

Légyinvázió? Mit tehetünk ellene?

A jelenlegi helyzetben már mindenhol tapasztalható a legyek elszaporodása. A szakember a védekezéssel kapcsolatban a szokásos paneleken, mint a háló alkalmazása vagy a légycsapó használata túl egyéb megoldásokat is javasol.

– A szakma papíron sokféle, döntően vegyi megoldást kínál a legyek ellen. Ilyen a többi között a permetezés, az ULV-eljárás, a köd- és a füstképzés. A háztartásokban leggyakrabban előforduló házi legyek esetében azonban ezek nem minden esetben élet- és észszerű opciók, míg a szuronyos istállólegyekkel szemben nagyon is azok

– mondta a szakértő.

Hozzátette: az otthonokban történő, jó hatásfokú védekezéshez elengedhetetlen a tökéletes hálózás és a még nem zavaró, de állandósított huzathatás. Kültéren, de a bejárat közvetlen közelében erősen ajánlott néhány egyszerű, színes ragasztós szalag vagy egy UV-fénycsapda kihelyezése. Előbbieknél odafigyelve arra, hogy a fogságba esett rovarokra élelemforrásként tekintő madarak nehogy beleragadjanak. Zárt térben jó szolgálatot tehet egy automata, azaz időzíthető légtérkezelő aeroszol. Ahol rendkívül nagy számban vannak jelen a rovarok, s a legyek mellett vándor- vagy márványpoloskák is feltűnnek, ott hasznos és kívánatos a felületpermetezés vagy az irtószer koncentrált használata. Ezt azonban már egészségügyi kártevőirtók, valamint gázmesterek végezhetik, akik jellemzően, de nem kizárólagosan szintetikus piretroidokat tartalmazó, hosszú hatástartamú érintőmérgekkel veszik fel a harcot a fertőző betegségek tucatjait terjesztő fajok ellen.