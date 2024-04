Az elmúlt egy hónap eredményei alapján kijelenthető, hogy pillanatok alatt kedveltté vált a játékosok körében a Szerencsejáték Zrt. új számsorsjátéka. A Napi Mázli elsősorban azoknak a játékosoknak kedvez, akik előszeretettel játszanak kedvenc dátumaik számaival és szeretik a gyorsjátékokat.

Az új játék szelvényén évet, hónapot és napot, valamint szimbólumot ikszelhetnek a játékosok és már egy helyes tipp is nyereménnyel jár.

A termék az elmúlt egy hónapban a számsorsjátékok bevételének 7 százalékát tette ki.

A nyereményadatok szerint több mint háromszázezer 400 forintos nyeremény volt, ami az alapjáték ára, mintegy 90 ezren örülhettek 2000 és 400.000 forint közötti összegnek, és 12 játékos volt, akiknek 20 millió forintot ért kedvenc dátumok és szimbólumuk megjátszása.

A Napi Mázli szelvényen megjátszott szimbólumok közül a szív, az autó és a hal a leggyakoribb, bár a márciusi ünnepnapokon rendkívül népszerűek voltak a kapcsolódó szimbólumok, azaz Nőnapon a virág, a Nemzeti Ünnepen pedig a zászló.

A megjátszott dátumok tekintetében érthető módon elég nagy a szórás, ugyanakkor itt is látszik, hogy egy-egy ünnepnapot, mint például 1848. március 15-ét szívesen játszottak meg a játékosok.

A Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója a Napi Mázli első havi eredményei kapcsán úgy fogalmazott: „a bevezetése óta hatalmas siker az új számsorsjáték, ami nem is csoda, hiszen hetente legalább egyszer, de volt, hogy négyszer is elvitték a főnyereményt az elmúlt mintegy 4 héten.” Bánhegyi Zsófia hozzátette: „összességében az elmúlt egy hónapban több mint 800 millió forintot nyertek a játékosok az új számsorsjátékon, azaz egyértelműen bebizonyosodott, hogy nemcsak ragaszkodunk a kedvenc dátumainkhoz, hanem azok olykor szerencsét is hozhatnak.”

A Napi Mázli bukmékeri típusú játék, azaz a nyereményt az egyes nyerőosztályokban fix nyereményszorzók határozzák meg. A nyeremény összege attól függ, hány találata van a játékosnak és hányszoros téttel vásárolta meg. Minden Napi Mázli szelvény alapból két sorsoláson (a Skandináv lottóhoz hasonló ikersorsolású játék) vesz részt, így dupla esély van a nyerésre, sőt akár duplán nyerhet a szerencsés játékos.

A Szerencsejáték Zrt. tizenkilenc év után jelentkezett saját fejlesztésű számsorsjátékkal, amely egyedi játékmenetével abszolút újdonságnak számít a nemzeti lottótársaság portfóliójában.

A Napi Mázli a lottójátékoknál megszokott alapjáték-árat kínálja: egy mező kitöltéséért 400 forintot kell fizetniük a játékosoknak, a maximálisan elérhető nyeremény pedig 100 millió forint.

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.