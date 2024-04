Tény és való, hogy az Ázsia Expressz egy embert és kapcsolatokat próbáló műsor és az sem titok, hogy szerelmek, barátságok, de még rokoni szálak is kuszálódtak már össze a forgatások alatt. Ezt jósolták a „jó akarók” Mikes Annának és Krausz Gábornak is, akik rácáfoltak a károgókra, hiszen épp olyan szerelmesen landoltak Budapesten, ahogy szűk hat hete elindultak onnan életük második, nagy tévés kalandjára. A sztárséf most a Borsnak mesélt kapcsolatuk alakulásáról és az átélt, nem mindennapi élményeikről - írja a Bors.

Krausz Gábor: „Csak két szót mondanék...”

– Kezdeném mindjárt azzal, hogy semmi jóra nem számítottunk, de sokkal rosszabb volt a legvadabb rémálmunknál is.

Ugyanakkor egyetlen percét sem bánjuk, bár vissza nem mennénk az tuti.

– Ha most jönne egy telefon, hogy elvesztek a felvételek, szerintem mindketten maximum két szót mondanánk, de ezt a két szót úgysem írhatod le, így ki sem mondom – kezdte nevetve Krausz Gábor, aki itt ragadta meg az alkalmat, hogy üzenjen azoknak a „közeli barátoknak”, akik az indulás előtt név nélkül féltették a kapcsolatukat egy cikkben.