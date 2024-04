- Egy lány életében ideális esetben ennek egyszer jön el a napja és ez a tündérmese már az én életemben is megtörtént. A színészetben az is csodálatos, hogy egy szerepnek köszönhetően bármikor lehetek újra menyasszony. Ezen a forgatási napon a sminkesek-fodrászok is különösen kitettek magukért, és a fiúk, Jaskó Bálint és Kamarás Iván is hercegnőként bántak velem. – árulta el a színésznő.