Fél évig udvarolt nekem, és az mellett nagyon sokat beszélgettünk, kalandoztunk és sportversenyeket csináltunk egymással, tulajdonképpen időt hagytunk egymásnak. Én is tudtam, hogy nem olyan könnyű neki most bármihez is alkalmazkodnia, nekem sem volt egyszerű alkalmazkodnom az ő múltjához, illetve a korkülönbséghez