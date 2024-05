Divattá vált arc és név nélkül földbe tiporni hírességeket, a helyzet pedig már kezd tarthatatlanná válni.

Zimány Linda a keddi Mokkában elárulta, minden alkalommal előkerül ez a téma, akár ismert emberekkel, akár jogászokkal találkozik. Úgy véli, akkor is meghatározza egy közszereplő életét az internetes mocskolódás, ha ő nem olvassa el, ugyanis attól mások még látják.

Kijelentette, ideje lenne határt szabni az ilyen jellegű zaklatásoknak, ugyanis ma már bárkiről, bármikor lehet valótlan állításokat terjeszteni nap mint nap. Közmegegyezés a szakmájában, hogy jó lenne végre egy precedensértékű per.

A jogász elmondta, mind a magyar, mind az európai uniós szabályozás szerint a szolgáltatónak kell felelősséget vállalnia a platformon megjelenő tartalmakért, így minden egyes kommentért is.

Zimány Lindának személyesen is meggyűlik a baja az internetes ámokfutókkal, hiszen jelenleg is nemzetközi elfogatóparancs van érvényben egy külföldön tartózkodó elkövető ellen, aki folyamatosan zaklatta, mi több, életveszélyesen is megfenyegette a hozzászólások között.

A hatóságoknak több mint fél év után sikerült lenyomozniuk a tettest, hiszen amikor bűncselekménnyel kapcsolatos eljárás zajlik, a közösségi oldal köteles adatot szolgálatani a rendőrségnek - írja a tenyek.hu.