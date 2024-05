Kulcsár Edina az édesanyjával közös videót osztott meg közösségi oldalán. Bár a negyedik gyermekével várandós, az egykori szépségkirálynő továbbra is ügyel arra, hogy formában maradjon. Rendszeresen edz, erről pedig időről időre posztol is a közösségi oldalán. Most egy videóban megmutatta, hogy édesanyja, Jakab Krisztina is csatlakozott hozzá, a követőtábor pedig teljesen elalélt a fiatalos és csinos nagymamától – szúrta ki a Ripost.

Egyértelműen anyukámtól örököltem a mozgás szeretetét, és úgy örülök, hogy még állapotosan is támogat abban, hogy mozogjak. Extra erőt és energiát tudok belőle meríteni

– árulta el Instagram-oldalán Edina. A követői meg is jegyezték: szerintük nem csak a mozgás szeretetét örökölte Edina az édesanyjától.

„Nagyon szép anyukád van, a szépségedet tőle örökölted” – dicsérte valaki az egyik hozzászólásban.

„Anyukád egy jó példa arra, hogy a sport mennyire fiatalítja az embert. Simán letagadhat 10 évet” – írta elismerően egy másik követő.

Kulcsár Edina posztját a videóval ide kattintva nézheti meg.