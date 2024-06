Kovács Gyopár több VALMAR-koncerten is feltűnt, és közös képek is születtek a fiatalokról. Bár hivatalosan sosem erősítették meg, hogy együtt vannak, az most már biztos, hogy a kapcsolatuknak vége.

A színésznőnek ugyanis új barátja van, ismét egy zenész rabolta el a szívét. A szerencsés Mehringer Marci, akit a legtöbben egy tehetségkutatóból ismerhetnek.

Marci Instagramon posztolt egy képet Kovács Gyopárral, a fotóhoz Kárpáti Rebeka is kommentelt egy szívecskét.