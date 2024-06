Nagy Melanie már két éve él szingli anyukaként, amióta Kulcsár Edináért elhagyta őt a párja, G.w.M. A fiatal anyuka – aki nem mellesleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi karán végzett, és nukleáris fegyverkezés szakirányon diplomázott –, azóta már túl van a nagy csalódáson, új életet kezdett. Műsora van a Dikh Rádión, saját szépségszalont is vezet, a gyerekek nevelése mellett pedig nem feledkezik meg arról sem, hogy magára is jusson idő. Most épp Dubajba utazott a barátnőivel, hogy ott üljék meg az egyikük születésnapját - írja a Bors.

Dubajozni veszélyes

A csinos édesanya többedmagával utazott az Egyesült Arab Emirségek legnépesebb városába néhány napra. Melanie életében először járt a sivatagi városban, ami azonnal lenyűgözte, egy hosszú Instargam-posztban így írt az élményről:

− Először járok Dubajban. Lenyűgöző. Csupa fény és ragyogás!

Boldog vagyok, hogy a barátaimmal szerezhetünk magunknak felejthetetlen élményeket és ünnepelhetjük @minzariszandi barátnőm születésnapját. Hálás vagyok az Istennek az igaz barátokért a lehetőségekért, amiket ad, mint amilyen ez is. Megismerni együtt Dubaj igazi arcát, amiről otthon nem túl sokat hallani.