A házaspár úgy váltogatja az autóit, mint mások a ruháikat. Nemrég még arról szóltak a hírek, hogy G.w.M egy méregdrága BMW-vel lepte meg várandós feleségét, ám azóta kiderült, hogy ez a járgány eladósorba került. Kulcsár Edinától viszont megtudtuk, hogy lett helyette egy új kocsi...

Az említett Porsche alig egy év alatt köddé vált, amit aztán azzal magyarázott a házaspár, hogy üzleti okokból adták el. Már ezt is furcsállták a netezők, azonban ami a legújabb BMW-jükkel történt, az sok mindenre magyarázatot ad...

Bömös megy, másik jön

A történet szerint ismét Kulcsár Edina kapott egy méregdrága járgányt a rappertől. Az egykori szépségkirálynőnek ugyanis a kisfiú feletti örömében babaváró ajándékként egy X6-os BMW-t vásárolt.

Ám alig néhány hónappal később egy netező kiszúrta, hogy G.w.M-ék árulják a luxusverdát, ami azonnal vihető, ha a leendő új bérlője ki tudja fizetni a 15,6 millió forint kezdőösszeget, majd később a havi 670 ezer forintot – írja a Ripost.

A bömös helyére pedig már meg is érkezett egy másik kocsi, igaz, G.w.M szerint nem olyan drága, mint a többi, de azért borsos ennek is az ára. A rapper ezzel jár majd turnézni, ezért még egy PlayStationt is tetet bele.

„Még csak ma vette át Márk az autót, de most Érdre visszük, hogy lerakjuk, ahol feltuningolják egy kicsit. Itt csinálták meg anno még az én Mercedesemet is. Ezzel az autóval is ilyen dolgok fognak történni: PlayStation lesz benne, meg világítani fog a teteje. Kívülről is kap egy kis ráncfelvarrást, úgyhogy brutális lesz” – fogalmazott Edina, majd azért a férje is mondott pár szót az új kocsiról.

Forrás: MW bulvár

Nekem mindig volt sofőrös kocsim, mert nem akarok a nagyon drága autókkal menni koncertekre. Ez is nagyon drága egyébként, de nem annyira, mint a többi. Ezzel járunk majd fellépni

– tette hozzá a rapper, aki valószínűleg megmutatja majd a követőinek is a feltuningolt verdát.