A követői odavannak Hunyadi Donatelláért, aki az utóbbi időben igen merész fotókat oszt meg a közösségi oldalán. Kiszel Tünde egyetlen lányát a Dancing with the Stars legutóbbi évadában ismerhette meg jobban a közönség. A fiatal lány 14 éves kora óra modellkedéssel foglalkozik, felsőfokú tanulmányait nemrég fejezte be a Zeneakadémián, ugyanis elsősorban az éneklés és a zene foglalkoztatja – írja az Origo.

Donatella nemrég ünnepelte a 23. születésnapját, és nagyon boldog volt, hogy ilyen sokan felköszöntötték.

23 éves lettem! Ez volt életem legjobb és egyben legproduktívabb éve, de a leghálásabb a családomért és barátaimért vagyok, akik minden fontos pillanatban velem ünnepelnek. Szeretlek titeket

– írta akkor a naptárdíva lánya, akinek egyre jobban sikerül kilépnie ismert édesanyja árnyékából.

Követői nem győzik dicsérni a fiatal szépséget, Donatella ugyanis egyre bátrabban mutatja meg magát hiányos öltözetben. Legújabb képein ugyan pont nem vetkőzött le, mégis megőrülnek érte a férfiak, akik elárasztották bókokkal.

Varázslatos Nő

– írta a fotók alá valaki.

„Még az állam is leesett” – bókolt egy másik rajongója.

„Nagyon szép vagy, gyönyörű és csinos szexi csaj!” – dicsérte egy harmadik Donatellát a fotók alatt.