A Békés Megyei Hírlapban 1993. február 9-én megjelent egy cikk a jelenségről, a szerző szerint olyan volt, mintha egy körben és egy bizonyos magasságban leborotválták volna a fákat. Azzal zárta a cikket, hogy gömbvillám, forgószél vagy egy arra tévedt ufó állhat az igecsak talányos eset hátterében.

Bevetették magukat az ufóroncskutatók

Mivel ennyi idő után sem derült ki, hogy mi történt, a közelmúltban Tóth László vezetésével az ufóroncskutatók egy maroknyi csapata nyomozott a területen. Elsőként a helyi kocsmában gyűjtöttek információt, beszéltek többekkel, köztük azzal is, aki – ahogy most, akkor is – a közeli tanyán élt. A beszámolók alapján akkor nyárfákat érintett a jelenség, de mivel a területet azóta újratelepítették, most tölgyfákat kerestek.

Kör alakban és egy bizonyos magasságban minden fát vízszintesen elfűrészeltek, és ehhez csatlakozva volt egy terület, ahol valamivel magasabban vágták le a fák tetejét

– mondta Tóth László. Az ufóroncskutatók közöttvoltak, akik drónoztak és további interjúkat készítettek a szemtanúkkal, és voltak, akik fémdetektorokkal és mérőeszközökkel dolgoztak. A területen, ahol 30 éve letarolták a fákat, a szokásosnál jóval komolyabb radioaktív sugárzást mértek.

Műszaki hibás ufó lehetett?

Tóth László elmondta, hogy bár ufóroncsokat vagy alkatrészeket nem találtak, a nyomozás során közel kerültek a 30 éves gerlai rejtély megoldásához. Az biztos, hogy nem földi technológia, nem ember alkotta szerkezet volt az, ami így kettévágta a fákat. Valószínűleg egy műszaki hibás ufó lebegett az erdőben, és fűrészelte el a fákat a körben, majd, miután sikerült a problémát elhárítani és elindulni, újra tarolt a gépezet, valamivel magasabban, ez lenne a körhöz csatlakozó rész.

Hasonló jelenséget tapasztaltak az osztrák határ közelében, ahol nem csupán a növényeket tarolta le, hanem állítása szerint tényleg le is zuhant egy ufó. Nyolc-tíz éve kezdték az ufóroncskutatást, Gerla volt a hetedik helyszín, ahol vizsgálódtk. A csapat többtagú annál, mint ahányan itt jártak, de hogy hányan vannak, a vezető nem árulta el. Találkoztak olyan észlelőkkel, akik tárgyi bizonyítékokat adtak át nekik, nála és több csapattagnál is vannak ufóroncsdarabok.