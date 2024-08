Nagy Melanie és G.w.M már két éve, hogy szakítottak, a rapper elhagyta családját az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina miatt, akivel hamarosan megszületik második közös gyerekük is. Bár sokan támadták őket, hogy túl korai volt az újabb gyerek, és azért, mert így hat kiskorúról kell gondoskodniuk, de őket ez nem zavarja. Azzal magyarázták a családbővítést, hogy imádják a gyerekeket, és nagy családot szeretnének. Azonban elég ellentmondásos a történet, hiszen a jelek szerint G.w.M nem támogatja előző kapcsolatából született gyerekeit - írja az Origo.

Nagy Melanie nem igazán beszélt eddig ilyen nyíltan arról, mi zajlott családjukban, miután a családfő magára hagyta őt a két gyerekükkel. Az édesanya folyton dolgozik, és elmondása szerint azért is ragadott meg minden lehetőséget a közelmúltban, hogy mindent meg tudjon adni gyerekei számára. Korábban már bíróságon is jártak G.w.M-mel a gyerektartás miatt, azonban nem tudni, mi lett a vége az ügynek, és mennyi gyerektartást kell fizetnie a zenésznek, azonban volt párja elmondásai alapján nem viszi túlzásba a támogatásukat.

Szakításuk következményeit leginkább közös gyerekeik szenvedik el, ugyanis a tanulmányaikat is érinti az, hogy anyjuk egyedül nem tudja finanszírozni az eddig megszokott minőségű oktatást.

Egy olyan óvodába írattam be a gyerekeimet, ahol mindenféle nemzetiségű gyerekkel találkoznak és érintkeznek, bár anyagi okokból már nem tudom megengedni magunknak, hogy továbbra is ebben az intézményben tanuljanak, de ez egy másik kérdés.

A kislányom viszont itt vitte végig tanulmányait és remélem, hogy egyszer úgy fog erre visszatekinteni, hogy ez egy pluszt adott neki

- mondta a Palik Lászlóék műsorában vendégeskedő Nagy Melanie, akinek anyagi okokból sok tervét nem sikerült megvalósítani.

G.w.M exe azonban nem panaszkodik, úgy értékeli, hogy az elmúlt két év nagyon sikeres volt a számára, hiszen sok rövidtávú célját sikerült elérnie a volt párja támogatása nélkül is, és a mai napig mindent megtesz azért, hogy minél kevesebb lemondással járjon a gyerekeknek az, hogy apjuk elhagyta őket.

Nekem nem volt furcsa ez a váltás, nem az a része okozott nagy törést az életemben, hogy vissza kell állnom és vissza kell mennem dolgozni. Az okozott törést, ahogyan történt ez az egész, és inkább a lelki részét volt nehéz feldolgozni.

De nagyon sikeresnek gondolom az elmúlt két évet, ami annak köszönhető, hogy jól felépítettem stratégiailag azt az utat, amivel akkor szembenéztem. És mindenkinek ezt tudom tanácsolni, aki nehéz helyzetben van, hogy tudomásul kell venni és nem szabad sürgetni a dolgokat" - magyarázta a kétgyerekes édesanya, aki mindig is egy törtető nőnek gondolta magát, míg nem jött a szerelem és a család. Most újraépíti saját önmagát is, hiszen tanulmányait is szeretné folytatni idővel, ha a körülmények engedik.