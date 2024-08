Íme, néhány szempont, amit jobb, ha figyelembe veszünk, amikor a világ elé tárjuk a fotóinkat:

1. Hirtelen felindulásból

Sokan rögtön a fotó ellövése után posztolnak, azonban érdemes várni kicsit. Néhány óra elteltével már másképp tekintünk a képekre, és nagy valószínűséggel csak azokat tesszük ki, amik tényleg jól sikerültek.

2. Bali vagy Balaton

Nem szükséges a nyaralás helyét a posztokhoz adni, főleg, ha éppen az a célunk, hogy egy picit eltűnjünk a világ elől, és igazán kikapcsolódjunk. Ráadásul így elkerülhetjük, hogy egy szintén ott pihenő ismerősünk találkozóra invitáljon.

Nem kell mindenkinek tudnia, pontosan hol tartózkodunk nyaralás közben

3. Fontos a láthatóság

Gondoljuk át, kit avatunk be az utazásunk részleteibe. Állítsuk be a tartalmaink láthatóságát, így elkerülhetjük, hogy a munkatársaink, a főnökünk, a távoli rokonok és ismerősök is mind belelássanak a magánéletünk részleteibe.

4. Kukucs!

Zsúfolt vízparton, szervezett túrák és városnézések során fényképeinken idegen személyek is megjelenhetnek. Vegyük figyelembe a személyiségi jogokat! Nézzünk körül a fotózás előtt, válasszunk olyan szöget, ahol csak mi látszódunk, vagy utólag vágjuk, retusáljuk ki a plusz szereplőket.

Csak olyan képet tegyünk fel a netre, amelynek minden szereplője egyetért a posztolással

5. Óvatosan az értékekkel

Vigyázzunk, mit mutatunk meg az értéktárgyaink közül! A csodás új ékszert, trendi fényképezőgépet és egyéb drágább holmit nem biztos, hogy a nyilvánosság elé kell tárnunk.

6. Bikini és társai

Gondoljuk át, mennyit mutatunk meg magunkból. A fürdőruhás, sokat láttató képek hamar illetéktelenekhez kerülhetnek, emellett olyan ismerőseink elé is, akik előtt nem mutatkoznánk ilyen módon.

A bikinis fotóinkat sem feltétlenül kell mindenkinek látnia

7. Kérdés nélkül ne!

Akár családtagokról, akár a párunkról van szó, kérjünk engedélyt a közzétételhez, és válasszuk ki együtt, mi kerüljön ki. Jól gondoljuk meg azt is, hogy milyen jellegű tartalmat posztolunk. A pillanat hevében viccesnek tűnhetnek a kínosabb jelenetek, előnytelen arcok, pózok, a mindennapokba visszatérve viszont ezek zavarba ejtőek lehetnek.

8. Csak mértékkel!

A nyaralás alapvetően nem arról szól, hogy a külvilágnak mutogassuk. A szabadság pillanatait inkább mértékkel tegyük közzé, és a túl sok képválogatás, szerkesztés, és a közzététel percei helyett inkább legyünk jelen.