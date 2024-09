Berki Mazsinak két évvel ezelőtt teljesen új alapokra kellett helyeznie az életét, amikor néhai férje, Berki Krisztián elhunyt. Akkor elzárkózott mindentől és csak kislánya boldogsága volt a fókuszban. Végül az üzletasszonyra rátalált a szerelem és azóta ismét boldog új kedvesével, Zoltánnal. A férfivel folyamatosan utaznak, és posztolnak is a különleges helyekről, mint Míkonosz, Saint-Tropez, vagy Horvátország - írja a Bors.

Azonban mindkét fél hozott az új életükbe gyereket, akikkel szintén gyakran együtt utaznak. Hála a szülők odafigyelésének, a kicsik nagyon jó kapcsolatot ápolnak egymással.

A napokban Mazsiék ismét a horvát partokon pihennek, ahonnan több képet is kirakott a sztáranyuka. Igazán örülhet Mazsi, mert a kis Emma és Zoltán lánya is velük volt, akik testvérekként viselkednek a nagy korkülönbség ellenére is.

Berki Mazsi megmutatta, Emmácska hatalmasat nőtt

Forrás: Instagram

Jól működő mozaikcsaládban él Berki Mazsi

Joggal lehet a sztáranyuka büszke a mozaikcsaládjára, korábban el is mondta, hogy párja kislányának édesanyjával is nagyon jó a viszonyuk. Olyannyira, hogy többször is voltak közös családi nyaraláson.

Nagy mozaikcsaládos nyaralás volt ez, kilenc napot töltöttünk el Horvátországban. Ez volt a második ilyen nagycsaládos kiruccanás idén, és elképesztően jó volt. Télen már voltunk egyszer Amerikában, de ez a mostani különösen jól sikerült.

Hála Istennek nagyon jóban vagyunk a párom kislányának édesanyjával és ő is jól kijön Emmával. Azt gondolom, hogy minden mozaikcsalád számára az lenne a legideálisabb egyébként, hogy az anyuka és az apuka békében folytassák a válás után is. Nagyon jó dolog, hogy nekem megadatott ez az öröm, jó érzés látni és megtapasztalni mindezt

– mesélte korábban mosolyogva Berki Mazsi.