A borravaló adása örök kérdés a vendéglátásban. Vajon az idők során változtak-e az íratlan szabályok? – teszi fel a kérdést cikkében a Mindmegette.

Ha egy vendéglátóhelyen elégedettek vagyunk a kiszolgálással és az ételek minőségével, akkor a számla értékén felül otthagyott pénzösszeggel fejezhetjük ki pozitív véleményünket. Ezt nevezzük borravalónak. Persze vannak, akik presztízskérdést csinálnak az ügyből, és mindig hagynak egy kis pluszt, míg mások csak azért sem. Nézzük meg, 2024-ben mit illik, és mit nem.

Szervizdíj vagy borravaló?

A számlánkon látható szervizdíj a felszolgálás díja, amelyet a vendéglátóhely szabadon határozhat meg, de az étlapon fel kell tüntetnie. Ebből az összegből nemcsak a pincér részesül, hanem a vendéglátóhely összes dolgozója, így ha a pincért szeretnéd jutalmazni, jobb, ha tudod, hogy ennek csak egy része lesz az övé.

Elégedettségünket közvetlenül a pincérnek is kifejezhethük

Fotó: Shutterstock / illusztráció

Ha remek a felszolgálás

Ha a pincérünk kedvességét, figyelmességét szeretnénk honorálni, akkor a szervizdíjon felüli borravalóját érdemes külön rendezni. Ez akkor is érvényes, ha kártyával fizetünk, mert az így adott plusz pénz is a közösbe kerül.

Azért is érdemes némi készpénzzel is készülni, mert ha szeretnénk borravalót adni a pincérnek, akkor így közvetlenül neki adhatjuk oda.