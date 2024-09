Néhány hét és újra képernyőn a TV2 népszerű gasztro-tehetségkutatója! Október 14-től indul a 6. évad Ördög Nórával, Wolf Andrással, Krausz Gáborral és Vomberg Frigyessel. A jól összeszott négyeshez ismét amatőr és profi szakácsok érkeznek a stúdióba, akik igyekeznek meggyőzni a három profi Séfet, hogy igenis helyük van a csapatukban.

A jelentkezők közül néhányan különösen elszántak, és nem is feltételenül mindig csak főzőtudományukkal igyekeznek kitűnni a mezőnyből, nem kis meglepetést okozva ezzel Krausz Gáboréknak és a stábnak.

A játékosok már sokkal tudatosabban készültek a műsorra, az előző évadokból ismerik a Séfek ízlését, sokan nem bízták a véletlenre az ételválasztást. Az amatőrökben minden eddiginél nagyobb a bizonyítási vágy, a profik pedig nemcsak a Séfeknek, hanem a szakmának is szeretnének bizonyítani.

Forrás: tv2

A válogatók során most is futószalagon érkeznek Wolf Andráshoz, Vomberg Frigyeshez és Krausz Gáborhoz az ételek, amelyekről nem tudják, ki készítette. Kizárólag a kapott tányér alapján döntik el, hogy kit juttatnak tovább. Ezután a háromnapos tréningen számos izgalmas és embert próbáló feladat segítségével kiválasztják hatfős csapataikat, hogy a végére a legjobb tizennyolcból csak egy maradhasson.

Újítások és fejtörések

Az eddigiektől eltérően, a Séfek idén a tréning szakaszban nehezítéseket osztanak ki, ami azt jelenti, hogy egy versenyzőt választhatnak a másik csapatába, aki teljes értékű csapattagként vesz részt majd a show-ban.

A döntőben most is kétórás feszített munka vár a legjobbakra, hogy bizonyítsanak. A versenyzők háromfogásos menüjüket korábbi csapattársaik segítségével készítik majd el, Séfjeik pedig ekkor már csak szurkolhatnak tanítványaiknak. A Séfek Séfe fődíjáról pedig a hazai gasztronómiai elit meghatározó alakjai, a legjobb szakemberek döntenek.

Az este végén kiderül, hogy ki lesz a Séfek Séfe, ki nyeri meg a tízmillió forintot és a szakmai továbbképzést Franciaország egyik legnívósabb séfiskolájában.

Sztárvendégek is érkeznek

Vendég kóstolók is ellátogatnak újra a stúdióba, mint például: a Next Top Model Hungary versenyzői, focisták és a Spíler TV sportszakértői, rockabilly-sek, tengerészek, szerelmes sztárpárok, de jönnek a Kincsvadászok licitálói és szakértői közül is.