BIKA

A Hold kedden már a Mérleg jelébe lép, ami harmóniát varázsol a lelkedbe és a környezetedbe is. Most ráadásul rávezethet olyan felismerésekre, amik abszolút előre visznek téged. Különösen erős most benned az elszántság és a kitartás is. Így nem nehéz győzni!