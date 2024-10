Hat hét után véget ért a TV2-n az Ázsia Expressz, péntek este kiderült, hogy Béres Anett és Sáfrány Emese párosa nyerte az ötödik évadot, miután a korábban több hajszát remekül teljesítő Mikes Anna és Krausz Gábor előtt végeztek. A győzelem után az Origónak idézték fel a valójában több hónapja véget ért forgatást.

Számítottatok a győzelemre?

Béres Anett: Az elején, amikor elindult a forgatás és a verseny, eszembe sem jutott, hogy egyáltalán a döntőben leszünk. Az elsődleges célunk az volt, hogy elsőnek ne essünk ki, de gondolom, ez mindenkinek szerepelt a tervei közt. Igazából csak azzal voltunk elfoglalva, hogy megoldjuk a feladatokat.

Nyilvánkellett logisztikázni, mert nálunk nem volt férfierő, mi voltunk az egyedüli olyan pár, ahol nem volt fiú.

Emese az erősebb, és nem csak a balesetem miatt: alapjában véve én mindig egy gyenge nő voltam, ő pedig légtornász, aki a saját súlyát tartja a levegőben. Az erőfeladatokat így ő csinálta meg, miközben én például tudtam, hogy ő biztosan nem fog semmit megenni, az ilyen jellegű feladatok rám maradtak. Tudtuk, hogy mit - hogy osszunk el, miközben egymást is egyre jobban éreztük, egyre többet tudtunk segíteni a másiknak.

Sáfrány Emese: Ha az ember kimegy egy versenyre, számít a győzelemre is, mármint nyilván az is benne van a pakliban. Ezzel együtt

nem szerettünk volna úgy nekiindulni a versenynek, hogy túlzott elvárásaink vannak, úgyhogy folyamatosan, lépésről lépésre haladtunk az elvárások felé.

Valóban nem szerettünk volna elsőként kiesni, aztán másodikként sem. Körülbelül, amikor a feléhez értünk a versenynek, akkor bennem már megjelent az a kép, hogy akár még meg is nyerhetjük. Talán onnantól kezdve éreztünk rá igazán a játék lényegére, a versenyzésre. Előtte is élveztük, de ki kellett alakulnia, hogy mi működik jól, hogyan tudunk együtt dolgozni, ki miben jobb. Nem akartuk beleélni magunkat, hiszen női páros még nem is nyert, de igyekeztük mindig a legtöbbet beleadni, mindent megtettünk azért, hogy mi legyünk a befutók.