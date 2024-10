A rákkal küzdő Reviczky Gábor tavaly év végén már arról számolt be, hogy gyógyulttá nyilvánították a hatodik kemoterápia után, nemrég azonban ismét kórházba került. Sokan azt gondolták, hogy kiújult a daganata, sőt, olyan hírek is terjedtek, hogy egyre rosszabbul van – írja az Origo.

„Köszönöm szépen, jól vagyok. A betegségemmel nem törődöm, mert ha az ember ilyesmivel foglalkozik, akkor úrrá lesz rajta, és nem szabad tudomást venni róla. Úgy kell élni, mintha mi se történt volna” – nyilatkozta korábban a TV2 műsorában.

Visszatérés

A Magyar Színház örömmel jelenti be, hogy Reviczky Gábor a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Magyar Művészeti Akadémia Rendes tagja, újra színpadra lép a Magyar Színházban!

– olvasható az intézmény Facebook-oldalán. A Valahol Európában című darabban lesz látható november 2-án, 3-án, december 11-én és 12-én.

A Valahol Európában című darabból csak azért hagyták ki korábban a népszerű színművészt, mert nem akarták túlterhelni.

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész, az MMA rendes tagja

Háromféle rákkal küzdött

„Most már csak havonta egyszer megyek orvoshoz. De a kezelések ideje alatt vezetni is képtelen voltam, mert a kocsiban elájultam volna. Egyszer el akartam menni Tökölre, de már az első helységben le kellett állnom, mert ájulási rohamom volt. De ez nem egy egészséges dolog, nem vállalnék be többet. Ezt is csak azért vállaltam, mert csontrákom is volt, tehát háromféle rákom volt. De csak a csontrák miatt mentem el a kezelésekre, mert annál szörnyűbb halál nincs” – mondta a korábbi rákbetegségéről.

Reviczky Gábor azt is elárulta, legutóbb milyen betegség miatt került kórházba: „A szívem belső burkán keletkezett egy streptococcus góc.

Huszonnégy napot voltam kórházban, mert azt dupla adag antibiotikummal tudták csak elmulasztani, de sikerült. Bár a doktor úr tudta, hogy az nem onnan jött, tehát kellett lennie valahol egy gócnak, ami ezt okozza, és végül egy béltükrözés kapcsán ki is derült.

Akkor kaptam egy mondhatni lórúgás erősségű antibiotikumot, aminél már az első tabletta hatott, de napi kettőt kellett bevennem, és végigszedni a kúrát” – magyarázta a művész.