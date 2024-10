A szabály szerint az intenzív osztályon csak a közvetlen hozzátartozók lehetnek ott, és ők is csak tíz percig, maximum harmincig. Természetesen a létszám sem mindegy, két főt engednek be ilyenkor. Persze vannak kivételes esetek is, de úgy tudom, hogy Nórához csak tíz percre mehetnek be