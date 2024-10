Legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet a magyar teniszező, hogy részt vett az RTL Klub szégyenműsorában, a Sztárboxban, ahol hülyére verték egymást ellenfelével, Pribelszki Norberttel, a sportolónak két foga is kitört a brutális verekdés közben, ami végül az ő győzelmével zárult. Noszály Sándor azóta korrigáltatta kitört fogait, majd Pulai Imrét is elverte a botrányos műsorban, és második győzelme után elutazott, jelenleg Amerikában, azon belül is Los Angelesben tartózkodik - írja az origo.hu.

Noszály már korábban is mondott furcsa dolgokat a közösségi oldalán és az RTL Klub szégyenműsorát követően is, de nem tudni, mi történt az egykori teniszezővel, akinek úgy tűnik, akár mentális problémái is lehetnek, leaglábbis a követői szerint.

Komoly spirituális utat jártam be, 32 órás meditációval megnyitottam a fejcsakráimat, amitől olyan gyorsan mozogtam a ringben, hogy még szemmel sem lehetett követni a kezemet.

Imre a rezgéseim áldozata lett, de már a szorítóban jó utat kívántam neki, velem volt Buddha ereje!

- nyilatkozta Noszály Sándor a Ripostnak korábban.

Furcsa viselkedése egyre aggasztóbb a követői számára, főleg, miután pár órája beszámolt arról, hogy a Los Angeles-i rendőrség letartóztatta őt, viszont összefüggéstelen dolgokat mond az általa közzétett videóban, így nem igazán tudni, mi történhetett valójában.

Most figyeljetek! Most teljesült be a karmám. Nem tudtam csak ide menni, mert el kellett kerülnöm mindent, bent voltam a rendőrségen. Hülyét csináltam belőlük. Most engedtek ki

- mondta a felvételen egy bolt előtt állva, de jól láthatóan valamitől nehezen artikulált, és nehezen lehetett kivenni a szavait.

Végig összefüggéstelenül magyarázkodott, de a lényeget, hogy miért került összetűzésbe a hatóságokkal egyáltalán nem említette, csak azt hajtotta, hogy hülyét csinált belőlük, de ezt az állítást sem konkretizálta, végül elköszönt, mintha semmi sem történt volna.

Azonban a Blikk információi szerint saját ismerősei hívtak rá rendőröket, mert ijesztőnek találták Noszály Sándor viselkedését.

Minden rendben van. Térjetek nyugovóra. Miénk az egész világ. Mosolyogni fog a világ kb. 24 órán belül. Szeretek mindenkit, hajrá, magyarok!

- zárta a felvételen Noszály Sándor, akinek követői aggasztónak találják a viselkedését, egyikük nem is tudta szó nélkül megállni, és azt javasolta, hogy keressen fel egy pszichológust, mert rá sem lehet ismerni...