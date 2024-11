Váratlanul rosszul lett a P. Mobil együttes rajongók által mindmáig közkedvelt egykori és a Mobilmánia zenekar jelenlegi basszusgitárosa, Kékesi „Bajnok” László, akit mentő szállított kórházba – számolt be az Origo. Bajnokot azóta is intenzív osztályon ápolják. családja, barátai és zenésztársai is nagyon aggódnak érte. Zeffer András, a Mobilmánia zenekarvezetője különösen aggasztónak tartja Kékesi állapotát, ugyanis 44 év alatt egyszer sem látta betegnek a közös pályafutásuk során.

Utólag kiderült, hogy Kékesi Lászlóhoz a háziorvosa hívott mentőt, miután a zenész hirtelen rosszul lett. A négyhúroson játszó legendát azóta is egy budai kórház kardiológiai intenzív osztályán ápolják, és az is kiderült, mi állhatott a rosszullét hátterében.

Két vérrögöt is találtak nála, de folyamatosan vizsgálják az orvosok. Nincs jól, aggódunk érte

– mondta Zeffer András, aki beszélt már Kékesivel. Bajnok mindenkinek üdvözletét küldi a kórházból, és azt tervezi, hogy minél előbb visszatér a színpadra.

Zeffer elmondta, hogy a

novemberi koncertjeiket Kékesi állapota miatt lemondták, annak ellenére, hogy Bajnok azt gondolta, már részt vehet a fellépéseken. Az orvosa azonban ezt megtiltotta neki, és arra kérte, hogy egy jó időre most felejtse el a színpadi fellépést.

Hozzátette, bár a vérrögöt megtalálták, ez egyelőre nem azt jelenti, hogy biztosan ez okozta a gondot zenésztársánál. Sok vizsgálat van még hátra, hogy kizárják a többi eshetőséget és megállapítsák a károsodás mértékét - írja az Origo.

Az orvosok bizakodnak, mert talán időben elcsípték és nem lesz maradandó mozgásszervi vagy egyéb károsodás.

Lassú a beszéde, de ez valószínűleg a nyugtatóknak köszönhető. A rock istene vigyáz rá!

– mondta Zeffer, aki szerint a december végére tervezett koncertet már meg tudják tartani. A zenekarvezető megígérte, hogy az elmaradt fellépéseket is igyekeznek majd pótolni.